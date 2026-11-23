El actor Gérard Depardieu y el escritor Michel Houellebecq están siendo investigados en París por presunta violación grupal y agresiones sexuales a raíz de una denuncia de una actriz presentada en mayo de 2025.

El caso, revelado por el medio de investigación francés Mediapart, está en manos de la policía judicial de París, añadió otra fuente cercana.

Los hechos denunciados se remontan al 11 de diciembre de 2018, durante el rodaje de “Thalasso”, dirigida por Guillaume Nicloux, donde Depardieu y Houellebecq se interpretan a ellos mismos en un centro de talasoterapia.

Una actriz y bailarina, de origen eslavo, denuncia una violación grupal y agresiones sexuales que tuvieron lugar el 11 de diciembre de 2018 en el Thalazur de Cabourg, en Normandía, en el norte de Francia, durante el rodaje de una escena de la película “Thalasso”.