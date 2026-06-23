Más que "dibujitos": Las animaciones de HBO Max que rompieron el molde y celebran el Orgullo LGBTQIA+

En el marco del mes global de celebración del Orgullo LGBTQIA+, la plataforma de streaming HBO Max decidió pisar fuerte destacando una de las joyas más disruptivas de su catálogo: sus series de animación. Lejos de quedar encasilladas como simple entretenimiento infanto-juvenil, estas producciones se han consolidado como un referente clave de representatividad en las pantallas, trayendo historias profundas y necesarias que reflejan la diversidad.

La propuesta busca visibilizar cómo los personajes de la comunidad dejaron atrás los roles secundarios o estereotipados para pasar a liderar revoluciones, salvar el universo y vivir dilemas profundamente humanos. De este modo, la selección de la plataforma abarca desde hitos históricos de la televisión abierta hasta propuestas maduras y directas desarrolladas en los últimos años.

Entre los títulos más emblemáticos se destaca el universo de Steven Universe (junto a Steven Universe: Futuro), la creación de Rebecca Sugar que hizo historia al discutir de forma sensible y pionera el amor fluido, la aceptación y la salud mental. En la misma línea se ubica Hora de Aventura, cuyo viaje por la Tierra de Ooo se transformó en un hito pop gracias a la relación entre la Princesa Chicle y Marceline; una narrativa de inclusión que hoy se expande de forma más madura y cruda en el spin-off Hora de Aventura con Fionna y Cake.

Por el lado de las producciones animadas para adultos, el gran referente actual es Harley Quinn, serie centrada en el viaje de liberación y autodescubrimiento de la célebre antiheroína de Gotham. El romance sáfico, caótico y genuino entre Harley y Poison Ivy se consolidó como el corazón de la trama, celebrando el amor con altas dosis de acción, madurez y humor negro.

Con este despliegue, la empresa refuerza su objetivo de dar pantalla a historias auténticas que generen una conexión real con el público global. Quienes deseen profundizar en estas y otras narrativas pueden hacerlo a través de la colección especial "Voces LGBTQIA+" disponible dentro de la aplicación, la cual agrupa una amplia variedad de películas, series y documentales con alta representatividad para la comunidad.