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Más terror para ver “on demand”

"Cape Fear"
"La maldición de Widow's Bay"
"Algo terrible está a punto de suceder"
"The Beauty"
"Monster: The Lizzie Borden Story"

Por Redacción

“CAPE FEAR”
LA VENGANZA DE UN ASESINO

Producida por Martin Scorsese y Steven Spielberg, es una adaptación de la clásica historia de venganza de un asesino que sale de prisión tras 17 años para acosar a los abogados que lo encerraron.

Disponible en: Prime Video

“LA MALDICIÓN DE WIDOW’S BAY”
PUEBLO CHICO, INFIERNO GRANDE

La serie sigue al escéptico intendente de un pueblo costero que intenta modernizar su comunidad, chocando con las advertencias de una antigua maldición.

Disponible en: Prime Video

“ALGO TERRIBLE ESTÁ A PUNTO DE SUCEDER”
UNA NOVIA AL BORDE DEL DELIRIO

Durante los días previos a una boda, una novia sufre una intensa paranoia vinculada a una leyenda local y una maldición familiar.

Disponible en: Netflix

“THE BEAUTY”
NO TODO ES LO QUE PARECE

Creada por Ryan Murphy sigue a dos agentes del FBI que investigan misteriosas muertes de supermodelos. La trama gira en torno a un virus que tiene consecuencias letales.

Disponible en: Disney+

“MONSTER: THE LIZZIE BORDEN STORY”
UNA ASESINA FUERA DE SERIE

Se trata de la cuarta temporada de la serie antológica “Monster” de Ryan Murphy que se centra en el perturbador y sangriento caso histórico de Lizzie Borden.

Disponible en: Netflix

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