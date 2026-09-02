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“MasterChef Celebrity” Confirmaron los famosos que estarán en la nueva edición

Por Redacción

Telefe difundió los primeros nombres de los participantes que competirán por el título de mejor cocinero en una nueva edición de “MaterChef Celebrity”.

De acuerdo con los trascendidos, el ciclo estaría al aire el próximo 21 de septiembre y Maru Botana será la flamante nuevo jurado luego de la salida de Donato de Santis. La chef se sumará a Damián Betular y Germán Martitegui, junto a la conducción de Wanda Nara.

En cuanto a los participantes, el canal confirmó la participación de L-Gante, ex de Wanda Nara, cuyo nombre sonó en varias ocasiones como reemplazo en la última edición; otra de las confirmadas fue Lizy Tagliani, quien vuelve a Telefe tras dejar la conducción de La Peña de Morfi.

Además, el streamer y conductor Grego Rossello, también participará de esta nueva edición, junto a la ex “Gran Hermano”, Juli Poggio, quien también fue confirmada.

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