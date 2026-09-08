MasterChef Celebrity suma cuatro nuevos confirmados a sus hornallas: la lista llega a 23 figuras 

Viene fuerte. Las hornallas más famosas del país están cada vez más cerca de encenderse en la pantalla de Telefe.

Así, MasterChef Celebrity sigue con la nómina de famosos que cocinará frente a Wanda Nara no para de crecer y la expectativa del público aumenta en cada jornada.

A través de su cuenta oficial de Instagram, MasterChef Argentina hizo el anuncio.

La organización del programa presentó en sus redes a cuatro personalidades de peso en el ambiente. Con esta revelación, la lista de participantes oficiales alcanzó la suma de 23 famosos confirmados.

Uno de los nombres más destacados de este grupo es el actor Diego Ramos. El artista que suma su vasta trayectoria en ficción y teatro, se anima al competitivo formato de cocina.

La información oficial sumó también a la periodista Luciana Geuna al certamen. La comunicadora deja de lado los programas de noticias para enfrentarse al reloj y las recetas.

El área de las noticias suma otra figura relevante con la incorporación de Paula Trapani. La conductora aceptó la propuesta de ingresar al show gastronómico para demostrar su destreza en la cocina.

Asimismo, la cuota de cumbia y fiesta estará garantizada con la presencia de Hernán Coronel. El popular líder de la banda Mala Fama aceptó sumarse al grupo de cocineros famosos.

Recordemos que, estas cuatro figuras se agregan a una lista de convocados con perfiles muy variados. Ya estaban confirmados L-Gante, Juli Poggio, Grego Rossello, Lizy Tagliani, Pablo Giralt y Sebastián Presta. También forman parte del elenco la China Ansa, la Negra Vernaci, Edith Hermida y Luck Ra.

El grupo se completa con Karina Mazzocco, Julieta Nair Calvo, Marta Fort, Pachu Peña y Nazareno Casero. Además competirán Pablo Migliore, Rocío Robles, Morena Beltrán y el humorista Martín "Campi" Campilongo.