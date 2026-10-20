Mateyko, en llamas: “Me dio bronca lo de Prandi”

Juan Alberto Mateyko quedó en el centro de un escándalo que, hasta hace unos días, parecía limitarse a la intimidad de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. El histórico conductor decidió tomar partido por el cantante tras la sorpresiva separación de la pareja y publicó un mensaje durísimo contra la modelo. Lejos de apagar la polémica, salió a explicar por qué reaccionó de esa manera, qué situaciones terminaron por hacerlo estallar y por qué considera que Prandi se equivocó al comunicar la ruptura.

El detonante fue el comunicado con el que la conductora confirmó el final de su relación con Ortega, apenas 27 días después de haberse casado por civil. Pero, según explicó Mateyko, su enojo no tuvo que ver solamente con la separación, sino especialmente con la forma en que se hizo pública y las consecuencias que, asegura, tuvo para el entorno familiar.

En diálogo con “Intrusos”, el conductor reveló que había conversado con Evangelina Salazar y Palito Ortega, padres de Emanuel, y que ambos también se habían mostrado sorprendidos por la noticia. Sin embargo, lo que más lo indignó fue una situación que involucró a India, una de las hijas del cantante.

Según sostuvo, la joven se habría enterado de la ruptura a través del comunicado. Esa circunstancia, sumada al afecto que mantiene desde hace décadas con la familia Ortega, terminó por desencadenar su reacción.

“Me pareció fuera de lugar. Sobre todo porque hay familias detrás. Me dio bronca”, sostuvo el conductor, que también aseguró que no se arrepentía.

EL POLÉMICO POSTEO

La controversia comenzó el domingo, cuando Mateyko aprovechó el cumpleaños de Emanuel Ortega para compartir una fotografía junto a integrantes de la familia del músico. Lo que inicialmente parecía un saludo afectuoso terminó convirtiéndose en un fuerte cuestionamiento a Prandi.

En su publicación, el animador sostuvo que Emanuel no merecía enterarse del final de una relación mediante un comunicado oficial y llegó a establecer una polémica comparación con los comunicados de la última dictadura militar.

Además, recordó que el cantante había acompañado públicamente a Prandi durante uno de los momentos más difíciles de su vida, en referencia al proceso judicial contra su expareja Claudio Contardi.

Mateyko mencionó directamente a la modelo y le reprochó la manera elegida para anunciar la separación. También dejó un mensaje de apoyo a Emanuel, a quien le deseó felicidad.

El tono de la publicación llamó la atención porque el conductor, reconocido por su extensa trayectoria en la radio y la televisión, decidió involucrarse sin demasiados filtros en una ruptura ajena y exponer públicamente su desacuerdo con una de las protagonistas.

QUÉ LO HIZO ESTALLAR Y POR QUÉ DECIDIÓ HABLAR

En diálogo con la prensa, Mateyko agregó un elemento que permite comprender el contexto emocional en el que escribió aquel mensaje. Según relató, había quedado profundamente conmovido por el testimonio de Gustavo Yankelevich sobre una dolorosa historia familiar que había mantenido en reserva durante doce años. El conductor contó que esa situación lo afectó tanto que incluso le envió un mensaje escrito a su amigo porque no podía hablar de la emoción.

Poco después, al llegar a la radio, su productor le informó sobre el comunicado de Prandi. Fue entonces cuando, según su propio relato, terminó de indignarse.

La coincidencia entre ambos acontecimientos, el cumpleaños de Emanuel y su cercanía con los Ortega explica, desde su perspectiva, por qué decidió intervenir públicamente.

Mateyko también buscó dejar en claro que su postura no responde a una enemistad personal con la modelo. En diálogo con Teleshow, de Infobae, aseguró que mantiene una buena relación con ella, aunque reconoció que no la ha frecuentado demasiado.

Sin embargo, insistió en que su reacción habría sido la misma si Emanuel hubiese sido quien anunciara la separación de esa manera.

El conductor fue todavía más lejos al afirmar que, si tuviera a Prandi frente a frente, le diría exactamente lo mismo que escribió en sus redes. También aclaró que no consultó previamente a la familia Ortega antes de publicar el mensaje y asumió la responsabilidad por sus palabras.