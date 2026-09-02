Matthew Perry: las luces y sombras del ex “Friends” llegan a Netflix

Netflix anunció ayer el estreno de “The One About Matthew Perry”, un documental que narra la luces y sombras en la vida del querido actor de “Friends”.

Contada en tres episodios, la serie dirigida por la ganadora del Emmy Mary Robertson llegará al catálago de la N roja el 27 de octubre, apenas un día antes de que se cumplan tres años de su muerte.

Basada en testimonios inéditos de su hermana, Mia Perry Bowick, y de sus mejores amigos de toda la vida, e incluyendo fotos y videos nunca antes vistos del archivo privado de la familia Perry, la producción recorre su trayectoria desde estrella emergente de la comedia hasta convertirse en el hombre que el mundo sigue adorando como su “Friend” favorito. Los recuerdos de primera mano de sus colaboradores creativos y amigos, se entrelazan con nuevos y sinceros detalles sobre sus luchas personales, rindiendo así homenaje al legado de honestidad y activismo que dejó.

“Matthew Perry fue uno de los genios de la comedia de nuestro tiempo. A través de sus numerosas películas, sus trabajos en televisión y teatro, y su inolvidable interpretación de Chandler Bing, hizo que millones de nosotros riéramos, conectáramos y nos sintiéramos un poco menos solos”, aseguró la directora Mary Robertson.

“También nos aportó mucho más al hablar con valentía sobre la adicción. Sin embargo, el público solo conocía una parte de su historia. Por eso decidimos crear esta serie: para permitir que quienes conocieron y quisieron a Matthew revelen a la persona que había detrás de la figura pública”, agregó.

Entre las voces se destaca la de su hermana, Mia Perry Bowick, quien se refirió a lo difícil que fue abrir su corazón: “Me ha llevado tiempo sentirme preparada para compartir estos recuerdos y lo que significó amar a Matthew a través de todas las complejidades de su vida: verlo como una persona íntegra, no solo como Chandler ni únicamente como alguien que luchaba contra la adicción”.

Y agregó: “Matthew tenía un corazón hermoso y un espíritu generoso; incluso en sus momentos más oscuros, lograba hacerte reír y sentirte amado. Espero que esta serie permita a todos los que lo quisieron valorar más profundamente quién era realmente y el legado que nos deja”.