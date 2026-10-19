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Mauricio Macri mostró fotos de los 15 de Antonia: loock y detalles de la mega celebración

Por Redacción

El ex presidente Mauricio Macri utilizó sus redes para mostrar postales de la celebración del cumpleaños de su hija.

Así, Antonia, la hija de Mauricio Macri, celebró sus 15 años rodeada de familiares y amigos; un evento que el ex presidente destacó en su cuenta de Instagram al compartir imágenes de la celebración que sucedió el último sábado.

Entonces, el ex mandatario publicó un carrusel de fotos en el que mostró la intimidad de la fiesta; una publicación que, como era de esperarse, no tardó en viralizarse entre los usuarios que le desearon un feliz cumpleaños a Antonia.

“15 de Antonia! Qué felicidad acompañarte hija. Te amo!”, expresó Macri en las redes. 

En cuanto al look, Antonia lució un vestido bordado con transparencias y llevó el pelo suelto, largo y con ondas. Macri, por su parte, eligió un traje azul con camisa blanca y corbata celeste. Completó el look con zapatos negros.

En tanto, uno de los momentos que quedó registrado en las imágenes fue el baile entre padre e hija. Macri también mostró postales junto a Antonia en la cabina de la DJ, del equipo de Puli Di María, e incluso mostró que en un momento tomó el micrófono sobre la tarima ante todos los invitados.

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