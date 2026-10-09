Mauro Icardi celebró su divorcio de Wanda y ella lo tildó de “psiquiátrico”

Luego de una extensa batalla legal que todavía sigue teniendo como eje a sus hijas menores, Wanda Nara y Mauro Icardi oficializaron su divorcio. Fue el deportista quien primero celebró la salida de la resolución de su separación definitiva con la conductora de “MasterChef Celebrity”.

El Tribunal en Milán, Italia, dictaminó que la conductora no es culpable del divorcio, ya que se le negó la acusación de adulterio. Aunque también se rechazó el pedido de manutención como cónyuge, que solicitaba una cuota de 250 mil euros mensuales.

El futbolista celebró el fallo de la Justicia italiana y se mostró entusiasmado ante la siguiente etapa en su vida: “Rechazó el pedido de manutención como cónyuge de la señora: aquellos famosos 250.000 euros mensuales. La Justicia consideró que cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente”, inició en su descargo.

De acuerdo con el escrito, la Justicia no consideró probado que hubiera sacrificado su carrera profesional durante el matrimonio y, en cambio, señaló que “su notoriedad derivó del matrimonio conmigo y que su actividad profesional se expandió”, siguió Icardi.

Icardi se consideró ganador del proceso del divorcio, por lo que Wanda Nara debe hacerse cargo de las costas del juicio. “Hoy comparto la sentencia que esperaba desde que inicié el proceso en noviembre de 2024. Esta resolución refleja el motivo por el que elegí tramitar mi divorcio en Italia: que las pretensiones económicas fueran evaluadas y resueltas por la Justicia”.

En ese sentido, el jugador adelantó que ahora buscará pelear en la Justicia la división de bienes hecha cuando ambos eran aún pareja. “Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa. Hay motivos para brindar”, cerró.

El descargo de Wanda no se hizo esperar

Si bien la mediática no hizo ningún comentario en sus redes sociales, sí decidió expresarse a través de unas palabras que le envió a la periodista Nahiara Vecchio, quien en “Los Profesionales con Flor” contó los detalles de la reacción de Wanda con los fuertes textuales que le envió.

“Yo solo quería divorciarme de este psiquiátrico. ¿No ves que estás enfermo?”, expresó Wanda, según lo leído por Vecchio en el programa.

Luego, la mediática le dijo: “Estoy feliz de haberme divorciado después de tanto tiempo”, dijo, asegurando que ella buscaba cerrar este capítulo en su vida.

“Ella me dijo que primero tiene que hacer terapia, que tiene problemas psicológicos Mauro Icardi y que prefiere cortar el vínculo ya directamente a través de lo matrimonial”, siguió la periodista sobre los dichos de Nara.

Por último, la conductora de “MasterChef” se refirió a las cuestiones legales que todavía debate con respecto a sus hijas y disparó: “Que se haga cargo como padre y que se haga cargo también de sus responsabilidades de padre”, cerró.

El peculiar festejo de la China Suárez tras el divorcio

A pocos minutos de conocerse la noticia y luego de que Icardi hiciera su descargo en sus redes sociales, la China Suárez celebró por su cuenta con un video suyo bailando en la “casa de los sueños”, con una frase en referencia a su pareja. “Cuando mirás a tu novio”, escribió sobre el video.

“Hoy es un buen día”, agregó después a través de sus historias de Instagram donde compartió el clip en donde celebró la decisión judicial que beneficia a su pareja y lo libera de su relación con Wanda Nara.

“Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa”, dijo el futbolista