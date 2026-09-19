Mauro Icardi define su futuro en Europa con La China: el club que podría convocarlo

El futbolista de 33 años sigue sin definir su futuro luego de quedar afuera del Galatasaray. Sin embargo, en las últimas horas habría recibido una oferta tentadora: ni más ni menos que del Tottenham inglés.

De acuerdo con el medio italiano Cronache di Spogliatoio y el diario británico The Sun, Icardi habría sido contactado por el mencionado club y las negociaciones para un posible paso por el fútbol inglés estarían en marcha lo que podría implicar que tanto él como La China y sus hijos se instalen en Inglaterra.