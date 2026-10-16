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Mauro Icardi se reunió con un productor de cine en Miami: ¿Financiará una serie sobre la China Suárez?

Por Redacción

Mauro Icardi y la China Suárez acaban de llegar a Miami junto a los tres hijos de la actriz, donde pasarán unos días.

Por su parte, Nora Colosimo reveló que sus nietas le dijeron que se fue a Disney, pero otras informaciones indicaban que él tenía reuniones de trabajo. Este jueves, se supo una de las juntas que tuvo el futbolista, en favor de su novia.

Así, se compartió una imagen de Mauro Icardi en Miami reunido con Rodolfo “Rodo” Lamboglia, un productor con el que la China Suárez trabajó en el especial que hizo para Disney + en Qatar y la película El Duelo.

Además, cabe recordar que se la había vinculado sentimentalmente a él en el pasado, algo que nunca quedó del todo confirmado. Incluso, se dijo que se habían casado.

“Mauro le ofreció 50 mil dólares para asociarse y producirle una película a La China, donde no quiere que se bese ni haga desnudos con galanes”, aseguró la panelista Naiara Vecchio.

Vale destacar que, la propia actriz había contado que Icardi es celoso y que no quería que haga ese tipo de escenas, al punto de que no las veía. Desde que está con él, no se supo de otros rodajes, aunque sí la vimos estrenar varios proyectos grabados con anterioridad.

Cuando vivían en Turquía, se había rumoreado con que la China Suárez había sido convocada para ficciones en ese país, pero nada se terminó concretando y ni siquiera confirmando. Además, se supo que estaba creando su propia marca de skin care, algo que tampoco cerró.

Para terminar, recordemos que, recientemente La China presumió de su tiempo libre después de tanto trabajo. Por eso, esta reunión de Mauro Icardi llamó la atención.

Además, se había dejado entrever que los encuentros que él tendría en Miami tenían que ver con su futuro futbolístico. 

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