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Maxi López se metió en el tironeo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Pocas cosas me sorprenden"

Por Redacción

El conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara por su hija Francesca, que involucró un fuerte operativo policial y una causa judicial por lesiones en Tigre, también salpicó a Martín Migueles y a la China Suárez.

Pero, ahora, apareció la palabra de Maxi López para marcar distancia.

Así, el ex futbolista dejó en claro su intención de evitar cualquier polémica ajena. "No voy a hablar del tema", sentenció ante las cámaras, y luego explicó su postura: "Porque no la estoy acompañando y no sé la interna".

"No hablo. Estoy concentrado en mi familia y mis cosas. Los problemas que pueda haber de la otra parte los resolverán ellos", respondió López. De esta manera, evitó responder a la comparación que hizo la actual pareja de su ex esposa y optó por priorizar la tranquilidad de su propio entorno.

Consultado sobre la gravedad del episodio que terminó con la indagatoria de Icardi en la fiscalía, el empresario se mostró poco asombrado por la dinámica de los protagonistas. "Hay pocas cosas que me sorprenden", tiró sin filtros. 

Por otra parte, reafirmó su decisión de no tomar partido en una disputa que considera totalmente ajena a su rol actual. "Me mantengo al margen porque son cosas que tienen que resolver las otras personas", insistió frente al micrófono para dar por cerrado ese tramo de la charla.

Para terminar, el ex futbolista despejó cualquier rumor de distanciamiento o enojo con la madre de sus hijos mayores tras su llamativa ausencia en un evento laboral clave. "No estuve en la presentación de la película de Wanda porque estaba en Uruguay por trabajo, pero está todo bien entre nosotros. No ví la película, en algún momento la veré”, concluyó López.

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