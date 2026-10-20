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HERIDA ABIERTA

Máximo Menem: “Mi relación con mis hermanos nunca fue fácil, no funcionó”

Por Redacción

Desde Chile, en donde se encuentra participando del exitoso programa de televisión “Top Chef Vip”, Máximo Menem habló de la difícil relación que mantuvo siempre con sus hermanos, Zulemita y Carlos Nahir Jr., y que llegaron a entorpecer su relación con su padre, Carlos.

“Mi relación con los Menem nunca fue fácil, me hubiera encantado que sí lo fuese. Pero no quiero buscar excusas ni razones. No se dio, no funcionó... Me hacía mal, me duele un montón. Cuando lo internaron a mi papá yo me enteré por las noticias”, manifestó.

En ese marco, dijo que prefirió no pensar tanto. “Pero en mayo del 2018 fui a verlo de sorpresa, y se puso a llorar. En noviembre me diagnosticaron el tumor. Igual tampoco tuve un teléfono para comunicarme, solo el de su alrededor, y ese año pararon de responderme. De ahí, todo se fue para abajo. De derrumbó”, agregó.

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