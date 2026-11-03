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POR BURLARSE DE SU SEPARACIÓN

“Me da lástima”: Prandi apuntó contra Juana Viale

Por Redacción

Pasan los días, las semanas, y el tema de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue teniendo repercusiones. Ayer, la modelo volvió a su programa de radio y, a la salida, volvió a hablar. Entre otras cuestiones, se refirió a la intervención de terceros en su separación y apuntó a las burlas de algunas figuras, como Juana Viale, quien, en el marco de “La noche de Mirtha”, no dudó en reírse de sus 27 días de matrimonio.

“Creo que las parejas son de a dos. Todo el resto es periferia, no sé”, respondió Prandi, y apuntó a Juanita Viale: “Toda la gente que se burló del dolor ajeno, la verdad, merece mi más profunda lástima”.

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