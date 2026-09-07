“Me estaba dejando morir por un hombre”: el cambio radical de Flor Vigna

Flor Vigna está en “La Casa de los Famosos México”, donde cada tanto se acuerda de sus escándalos en Argentina.

La influencer apareció con el cabello más corto y lacio luego de sacarse las extensiones que usaba desde su ingreso al show, el 26 de julio: anunció la decisión en medio de risas, mientras un compañero de convivencia reaccionaba con sorpresa.

¿Por qué lo hizo? “Estoy en un momento de recordar quién soy”, dijo. Y fue más lejos: reconoció que había estado descuidándose emocionalmente a causa de su vínculo con uno de los participantes. “Yo me estaba dejando morir. ¿Por qué? Otra vez por un hombre”, afirmó la ex de Luciano Castro y Nico Occhiato.

Esta vez, Flor anduvo con Ese Pérez, influencer y comediante mexicano con quien desarrolló un vínculo romántico dentro de la casa que se fue volviendo difícil de sostener por la diferencia de expectativas entre ambos.