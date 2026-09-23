"Me explotó una goma": Daniela Celis quebró en llanto al relatar el drama que vivió

La exparticipante de “Gran Hermano” compartió en sus redes sociales el complicado momento que vivió mientras estaba al volante y pidió ayuda para solucionar el problema.

23 de septiembre 2026, 18:23hs

Daniela Celis vivió un inesperado momento mientras manejaba su camioneta: pinchó una de las ruedas del vehículo y, ante la desesperación por no saber cómo cambiarla, terminó quebrándose y llorando en sus historias de Instagram.

En sus redes sociales, mostró cómo había quedado el neumático después de sufrir el desperfecto. En las imágenes se puede ver que la goma estaba completamente rota y que incluso parte de la cubierta había quedado destrozada.

“No la sé cambiar y no puedo dejarla acá”, expresó la ex Gran Hermano, visiblemente angustiada por la situación. Luego, explicó que se encontraba sola y que no sabía cómo resolver el inconveniente, por lo que la situación comenzó a superarla.

En medio del mal momento, no pudo contener las lágrimas y manifestó su desesperación frente a la cámara. “¿Qué hago?”, se la escucha decir mientras intentaba encontrar una solución para poder continuar con su recorrido.

El episodio se produjo de manera inesperada mientras Daniela estaba en la calle. Tras detener la camioneta, bajó para revisar qué había ocurrido y descubrió que el neumático había sufrido importantes daños. “Se me explotó toda, no sé qué hacer”, dijo sollozando. Finalmente, la exparticipante del reality recibió la ayuda de los vecinos de la zona.

Por último, cerró con una reflexión: “Me di cuenta de que tendría que existir algún curso de cómo cambiar las ruedas de las camionetas, de los autos, para las chicas, para las girls, porque yo intenté cambiarla y se me salió la uña”.

Mica Viciconte y Daniela Celis suelen protagonizar tensos cruces al aire de La jugada (Stream Telefe) y esta no fue la excepción. Todo ocurrió este lunes cuando recibieron a Sol Abraham en el estudio, quien les hizo varias preguntas picantes y al hueso.

“¿El tamaño importa?”, quiso saber la ganadora de Gran Hermano 2026 (Telefe). Sin vueltas, Viciconte opinó: “No, para mí el tamaño no importa”. Tentada, Pestañela hizo un comentario y Mica le advirtió: “No, no voy a hablar del tamaño de mi pareja, pero...”.

Sin embargo, Pestañela redobló la apuesta: “Perdón, no voy a dar nombres de nadie, pero si alguien que está en pareja dice que el tamaño no importa es porque su pareja no sé...”. Incómoda, la conductora retrucó: “¿Pero por qué? ¿Vos te creés que la única persona con la que estuve fue con mi pareja?”.

“Pero sacando a Cubero del medio, yo no hablo de nada, quiero ser clara”, advirtió Celis. A lo que Viciconte le aclaró: “Primero que nunca te voy a decir cómo es la medida de mi pareja. No hay posibilidad porque en ese sentido soy como muy ubicada. No me gusta”.

“Pero no fue mi única pareja. Para mí no importa. No estamos hablando de un maní, ¿no? O sea, en ese tipo de tamaño extremo... Pero después hay gente que está muy bien y no la sabe usar, y otros que son más juguetones, por así decirlo, que manejan bien y terminan siendo más placenteros que el otro. Ese es mi punto de vista", explicó, dando por cerrado el tema.

Finalmente, Daniela se ubicó en la vereda opuesta: “Para mí sí importa. Para mí es importante pasarla bien, chicos”.