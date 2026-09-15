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“Me moría de vergüenza”: Leuco habló sobre su intimidad con Sofi Martínez

Por Redacción

El encuentro televisivo entre Diego Leuco y Sofi Martínez generó una fuerte repercusión y despertó todo tipo de comentarios sobre la relación que mantuvieron. Tras la entrevista, el conductor habló sobre la exposición y reconoció que la situación le produjo cierta incomodidad.

En “Nadie Dice Nada”, el programa de Luzu TV, Leuco contó cómo vivió las repercusiones de aquella charla. “Lo que me pasa con esto es que me da como pudorcito por tantos clips que hay”, confesó.

“No quiero ver mucho de las repercusiones porque ahí es donde me empieza a dar vergüenza y empezás a tomar dimensión de que expusiste un montón”, señaló.

A pesar de la incomodidad, aseguró que los comentarios que pudo ver fueron positivos. Finalmente, Leuco reconoció que el encuentro con su ex lo movilizó porque no estaba acostumbrado a perder el control.

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