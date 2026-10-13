“Me sentí abandonada”: Paula Trápani, triste por su salida de “MasterChef”

La eliminación de Paula Trápani de “MasterChef Celebrity” dejó una polémica que va más allá de lo gastronómico. La periodista expresó su decepción por su salida del certamen de Telefé, cuestionó el trato que recibió durante su participación y dejó entrever que su bajo perfil mediático pudo haber influido en la decisión de dejarla fuera de competencia.

“Estoy odiada porque quería quedarme más tiempo. Siento que desilusioné a gente que me estaba siguiendo en el programa, lo ve mucha gente”, manifestó Trápani en diálogo con Yanina Latorre, donde reconoció que sus expectativas eran muy distintas a lo que finalmente ocurrió.

La periodista admitió que se sintió relegada frente a otros participantes que, a su entender, tenían mayor atractivo para el espectáculo televisivo. “Había personajes que tenían más jugo para el show, como Hernán de Mala Fama. No me molesta para nada porque nadie me cayó mal. Él también tuvo una devolución floja, pero sentí que no se iba a ir”, señaló.

Trápani también cuestionó el espacio que le dieron dentro del programa. Aunque explicó que había sido convocada por su trayectoria en Telefé, dijo que en algunos momentos se sintió minimizada. “En el inicio del programa hablaron todos menos yo y alguno más”, recordó, al describir una situación que le generó malestar desde el comienzo.

Sus críticas también alcanzaron al jurado, al que le atribuyó un trato desigual durante la gala de eliminación. “Muy justos no fueron hoy. Me sentí abandonada porque los jurados fueron a las distintas islas, con algunos estuvieron un tiempo más largo”, sostuvo.

En ese sentido, deslizó que podrían existir preferencias entre los concursantes: “Deben tener alguna preferencia, la tratarán de ocultar para ser ecuánimes”.

Durante la definición, la periodista quedó enfrentada a Mike Amigorena, después de que Pablo Giralt y Hernán de Mala Fama fueran salvados y consiguieran continuar en el certamen.