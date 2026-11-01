Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Espectáculos

“Me tocó la honra de casarlos”: la emotiva publicación de Martín Rechimuzzi tras la boda de Lali y Pedro Rosemblat

El comediante fue el encargado de llevar adelante la ceremonia entre la actriz y el cantante en San Telmo

Por Redacción

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron este sábado en San Telmo después de tres años como pareja. En ese sentido, durante las últimas horas, se conoció a la persona que ofició de maestro de ceremonia: el actor Martín Rechimuzzi.

“Me tocó la honra de casarlos. Los amo para siempre”, fueron las palabras que utilizó el comediante en su cuenta de Instagram para describir la boda de la actriz y del conductor peronista.

En el posteo se pudo observar a Rechimuzzi posando con un elegante traje gris de tres piezas, compuesto por saco y chaleco, que combinó con una camisa blanca, corbata oscura estampada, zapatos negros y anteojos oscuros.

La elección tuvo un significado especial por la historia que lo une al vínculo. Según el relato de la periodista Laura Ubfal, el actor fue el celestino de la relación dado que los presentó en aquella fiesta de Halloween que marcó el comienzo de su relación en 2023. Tres años después, volvió a ocupar un lugar importante en esa misma historia, esta vez acompañándolos en el momento de su boda.

Quién es Martín Rechimuzzi

Rechimuzzi es actor, humorista, autor y productor argentino. A su vez, es también licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA), una formación que atraviesa buena parte de su trabajo artístico y su mirada sobre la actualidad.

Su popularidad creció a partir de sus videos y personajes de humor político en redes sociales, donde construyó un estilo propio que combina sátira, absurdo y crítica social. A través de sus interpretaciones, suele tomar elementos del discurso público y de la actualidad para transformarlos en escenas humorísticas.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, se hizo viral con su personaje llamado Randall López que recopilaba la opinión de los argentinos sobre los temas que afectaban al país para el canal C5N. En los últimos años, comenzó a formar parte de la programación de Olga, donde participa en el ciclo Mi primo es así.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?