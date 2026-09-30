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SE SINCERÓ

“Me va a explotar la cabeza”: Pity Álvarez dio detalles sobre su estado de salud

Por Redacción

En medio de la delicada situación judicial que atraviesa (ver Policiales), y aún sin detalles certeros sobre su salud mental, “Pity” Álvarez dialogó con Moria Casán y se refirió a su presente. “Si no fuera por esto del juicio, me va a explotar la cabeza, voy a dejar una mancha en la pared que diga ‘Arte’ y seguro algún boludo va a hacer un cuaderno”, dijo el cantante.

Luego, explicó el malestar que atraviesa: “El lunes (…) tengo tantas cosas en la cabeza que me agarro como un brote psicótico y no me acuerdo de nada. Me hablan de cuando me trajeron acá, cuando salí de mi casa. Es como cuando ocho tipos te hablan a la vez, no los podés escuchar a todos y me pongo medio loquito”, dijo.

“Ahora estoy bien, en una cama, en un hospital (...) Lo que necesito para estar bien es tener la tranquilidad de seguir con mi grupo porque es lo que más me gusta. Cuando hago música me transformo”, cerró.

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