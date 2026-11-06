Melody Luz cuestionó la salud mental de Nannis: "No sé si está muy bien esa mujer"

Melody Luz recogió el guante tras los polémicos dichos de Mariana Nannis en su contra y fue lapidaria. La bailarina y actual pareja de Alex Caniggia no se guardó nada y cuestionó la salud mental de su suegra tras su exabrupto en contra de su propia nieta, Venezia Caniggia.

“No sé por qué sale a hablar de la nada, no sé en qué le afecta de dónde vengo yo, no sé qué le afecto yo”, admitió Melody Luz sobre los dichos de Mariana.

Sin vueltas, la bailarina señaló posibles problemas psiquiátricos de Nannis destacando que “sale a hablar sola porque no es que esto surgió de algo. Por mí que hable sola. Es raro, pero bueno, también tiene que ver con algo de salud mental que estaría bueno por ella y por las personas que la rodean…”.

Además, Melody agregó: “Habla muchas incoherencias, habla muchas cosas que son innecesarias, ¿a qué quiere llegar?”.

En este sentido, la joven remarcó que no entiende la actitud de Mariana y su aparición en los medios: “Ella quiere repercusión, pero a la vez dice que para trabajar acá le tienen que pagar cuarenta mil dólares por minuto o algo así. Pero si sabes que acá no te van a pagar, entonces ¿por qué querés repercusión? No se entiende”.

“Está perdida. ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus ingresos? Siento que soy su karma igual porque soy todo lo que nunca quiso para sus hijos. También si trabajo, se queja; si no trabajo, se queja. Al hijo le dijo ‘vos sos quien sos gracias a mí’. Pero sí, si sos la mamá…”, cuestionó.

¿Qué dijo Mariana Nannis sobre Melody?

“Yo no tengo la culpa si nació en San Martín. La cigüeña tira a cada uno donde nació”, lanzó polémica, haciendo referencia al partido bonaerense de donde es Melody Luz.

La respuesta provocó la reacción inmediata de Riva Roy, quien le cuestionó el sentido de sus palabras: “Estás mencionando el origen. Para vos es menos persona alguien que por nacer en San Martín que vivir en Barcelona”.

Aunque Nannis intentó aclarar que no había querido decir eso, Pepe Ochoa fue contundente: “Lo que dijo de San Martín es repudiable”.

Luego de estas palabras, Melody cuestionó: “Hay tantas incoherencias que para mí, bueno, no lo quiero decir yo, pero no sé si está muy bien esa mujer... Todas las acciones que ha tenido conmigo fueron ataques, fueron palabras feas”.

“Intenta ser clasista conmigo queriendo humillarme diciendo que nací en San Martín, como si fuese algo malo. Y si fuese una villa, ¿cuál es su problema? La gente que no nace en cuna de oro también tiene el derecho a triunfar y a hacer las cosas que le gustan, y a ser amada y a ser respetada, que creo que hoy en día es lo que me toca a mí”, cerró.