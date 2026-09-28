Mensaje de Pedro Rosemblat a Lali Espósito tras su show en River: “Te amo y te admiro, enana faquera”

Pedro Rosemblat acompañó el cierre de la gira de Lali Espósito en River con un mensaje en el que dejó en claro la admiración por su obra.

Allí, no solo destacó sus virtudes sobre el escenario, sino que también valoró cómo se encarga de gestionar sus shows y liderar a su equipo de trabajo.

También hizo referencia al equipo que acompaña a la cantante y a la magnitud que alcanzó esta etapa de su carrera. “Todo su equipo de trabajo la admira, la quiere y la cuida como las 80.000 personas que fuimos a verla”, escribió.

Además, resumió parte de los números que dejó esta etapa para Lali: “34 años de vida y 25 de carrera. Ocho estadios de fútbol, más de 500.000 entradas y algo más que no se explica ni con números ni con palabras”.

Así, Pedro estuvo presente en las tres fechas que Lali realizó en el estadio de River Plate y vivió los recitales desde el campo, rodeado de los fanáticos. En la última presentación, incluso fue registrado mientras disfrutaba de “Mejor que vos”, la canción que la cantante le dedicó y que interpretó junto a Miranda!.

Finalmente posteó su mensaje. Pedro hizo una reflexión sobre el momento en el que conoció la obra artística de Lali y todo lo que todavía espera compartir junto a ella.

“Qué tarde llegué a la obra de Lali, cuántos shows me perdí. Pero qué alegría pensar en todos los que quedan por delante”, escribió.

Y cerró el posteo con una declaración de amor dirigida a la cantante: “Te amo y te admiro, enana faquera”.