Este jueves, Mercedes Ninci retornó al país luego de la extensa cobertura que realizó sobre la visita del papa León XIV a América Latina. En ese sentido, se defendió de las críticas recibidas por los periodistas de Perú tras cuestionar la organización realizada en el país sudamericano.

“No me voy a poner a polemizar con los periodistas de Perú, que digan lo que quieran. Cada uno lo vive como quiere. Los periodistas locales a mí me trataron con un cariño bárbaro, así que lo que pasó o si no les gustó, no sé, no me enteré”, dejó en claro luego de su llegada a la Argentina.

Asimismo, la periodista justificó su decisión de comparar la organización en Perú con una fiesta de 15. “Ese video lo hice con la mejor intención posible. Inclusive acá se cortó porque yo dije 'qué lindo'. En el hotel, cuando nos recibieron con ese desayuno, digo 'qué bueno, porque parece una fiesta de 15', pero una fiesta de 15 es algo lindo, es algo donde la familia le pone mucho cariño, esfuerzo. Me pareció lindísimo”, argumentó.

Por su parte, Ninci destacó la visita de León XIV a Perú tras lo ocurrido en Argentina. “Para mí fue una cosa divina, maravillosa. El mensaje que nos dejó el Papa de reconciliación me encantó, de cambiar el chip de la polarización, que creo que es lo único que nos va a llevar adelante. Para mí fue divino y la gente de Perú me pareció divina”, expresó.

“Yo mucho no estoy enterada porque no he estado. Ayer llegué al Vaticano, pero seguí trabajando todo el día. Pero vos sabés que yo no encontré más que cariño en los periodistas peruanos. Buenísimos todos”, sentenció sobre las críticas que recibió en los últimos días.