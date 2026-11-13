Meridiano V tiene su museo de la memoria

Durante décadas, el reloj de la Estación Provincial marcó el pulso de un barrio que creció al ritmo del tren. Cuando las vías quedaron en silencio, fueron los vecinos, los artistas y los espacios independientes los que se encargaron de que Meridiano V no se apagara con ellas. Ahora, justamente en el altillo de ese reloj, nace un lugar pensado para guardar lo que el barrio fue y lo que sigue siendo: este viernes, desde las 19, abre MUSE – Museo de Fotografía y Archivo de Meridiano V, en 17 y 71.

Un espacio que además de museo se presenta como archivo, y su propósito es recuperar, preservar y compartir la historia visual de la ciudad y, en particular, la de uno de sus barrios más emblemáticos. En un rincón de La Plata que convirtió su pasado ferroviario en un polo cultural a fuerza de iniciativas comunitarias, la idea de construir una memoria colectiva en imágenes encaja con naturalidad.

Detrás del proyecto está Manino, fotógrafo con unas tres décadas detrás de la cámara, buena parte de ellas en recitales y escenarios del rock nacional. Fue él quien armó las salas y concibió la muestra, y quien decidió abrir al público parte de su patrimonio personal: una colección de cámaras, equipos y objetos que permite recorrer la evolución de la fotografía. Lo que durante años fue un acervo privado pasa así a ser un bien compartido, a disposición de las nuevas generaciones.

Las exposiciones inaugurales también dialogan con esa memoria común. Por un lado, una muestra dedicada a Víctor Hugo Bugge, que durante casi cinco décadas retrató la vida presidencial desde la Casa Rosada y construyó un archivo clave para entender la historia reciente del país. Por otro, “Todo un Palo”, del propio Manino, que reúne imágenes y momentos compartidos con el Indio Solari y Palo Pandolfo, dos nombres que forman parte de la banda sonora de varias generaciones.

Como corresponde a una estación que hace rato funciona como punto de encuentro, la inauguración no será sólo para mirar: El Engrupe y Kilómetro Cero tocarán en vivo para acompañar una noche que celebra la fotografía, la música y esa memoria colectiva que el barrio se empeña en no dejar perder.