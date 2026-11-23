Treinta y seis años después de haber dejado a medio mundo con las manos en las mejillas, Kevin McCallister estaría por volver a casa. Disney, dueña de la franquicia desde que compró Fox, avanza con una continuación de “Mi pobre angelito” con Macaulay Culkin otra vez en la piel del personaje que lo convirtió, a los 10 años, en el chico más famoso del planeta. Las conversaciones con el actor, que hoy tiene 46, empezaron en julio: Matt Belloni, del sitio Puck, contó entonces que Culkin había sido visto en los estudios de la compañía y que allí se relamían con la posibilidad de relanzar la saga, al punto de ofrecerle financiar un proyecto personal a cambio.

Ahora, según trascendió, el proyecto suma una dupla que promete otro tono: Seth Rogen y Evan Goldberg, responsables de “Supercool”, “Pineapple Express” y la serie “El estudio”, se ocuparían del guion y la producción, con el propio Culkin en el equipo de escritura. Nada de esto fue confirmado oficialmente.

La idea no nació en una sala de reuniones sino frente al público, durante la gira “Una noche nostálgica con Macaulay Culkin”, en la que el actor acompañaba proyecciones de la película. Allí contó su versión: Kevin es un adulto que cría solo a su hijo (viudo o divorciado, todavía no lo decidió) y hace malabares entre el trabajo y la familia en plena temporada de fiestas, hasta que el chico lo deja afuera y llena la casa de trampas. Es decir, el héroe de 1990 pasaría al lugar de los ladrones de Joe Pesci y Daniel Stern, condenado a comerse los baldazos y las planchas que alguna vez repartió. Culkin lo definió como “un gran arenero en el que jugar”, sobre todo ahora que aquellos primeros espectadores les contagiaron el cariño por la película a sus hijos.

El actor, que por estos días protagoniza avisos navideños para McDonald’s, también adelantó qué rasgo piensa conservar: “Hay algo que el personaje nunca perderá por más adulto que sea: su rechazo por la autoridad”, le dijo a Collider.

Quien no parece entusiasmado es Chris Columbus, director de las dos primeras películas, que queda afuera del relanzamiento y prefirió no opinar. El año pasado había advertido que era mejor no intentar “recapturar la magia del éxito de 35 años atrás”. Y en Variety dejó en claro qué echaría de menos: “El corazón de la película eran Catherine O’Hara y Macaulay. Siempre dije que Catherine era el 50 por ciento de la película”. O’Hara, la madre que gritaba “¡Kevin!” en pleno vuelo a París, murió este año a los 71.

La historia de la saga le da cierta razón. Después de “Mi pobre angelito 2” (1992) llegaron una tercera entrega en 1997, dos películas para televisión y, en 2021, “Mi pobre y dulce angelito”, el intento de Disney+ que pasó sin pena ni gloria. Ninguna tuvo a Culkin. Esta vez, el estudio apuesta a que la nostalgia tenga la cara del original.