“Mi vínculo con él...”: qué dijo la mujer con la que vincularon a Ortega

Después de que su nombre circulara en los portales y programas de chimentos como la tercera en discordia en la relación entre Prandi y Ortega, Josefina Lynch rompió el silencio.

La joven, de gran parecido físico a Julieta Prandi, negó haber mantenido algún vínculo con el músico como había trascendido. Según la versión, Prandi los habría descubierto in fraganti en el estudio de grabación de Ortega.

“No tuve absolutamente nada que ver con la relación ni con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi”, aseguró la rubia que, además, es íntima amiga de Ana Paula Dutil, quien habría intercedido para que ella fuera a grabar al estudio del músico.

“Mi vínculo con Emanuel fue siempre estrictamente profesional”, agregó. Y cerró: “Por respeto a todos los involucrados, no tengo ninguna intención de alimentar especulaciones ni de opinar públicamente sobre la vida privada de otros”.