Michael Douglas y Kathleen Turner: la mentira que duró 40 años

Películas como “Wall Street”, “Atracción fatal”, “Bajos instintos”, “La guerra de los Rose” o “La joya del Nilo”, catapultaron su carrera a nivel internacional y lo hicieron uno de los hombres más deseados. Esta fama de galán lo persiguió durante años y fueron muchos los romances que se le adjudicaron al actual esposo de Catherine Zeta Jones. Sin embargo, no fue hasta hace poco que finalmente se supo la verdad sobre uno de los rumores más grandes de la industria: su affaire con Kathleen Turner.

Los actores, protagonistas del clásico “Tras la esmeralda perdida” (“Romancing the Stone”) y de la secuela “La joya del Nilo”, sostuvieron por años que el supuesto romance que se les adjudicaba sólo era fruto de la increíble química entre ambos y que nada había pasado entre ellos. Sin embargo, tras 40 años, esa versión fue echada por tierra por el propio Douglas, quien en sus memorias reconoció el vínculo que mantuvo con su compañera.

En su libro “One Helluva Ride”, donde recupera episodios de su vida personal y profesional, el actor contó que fueron amantes durante el rodaje de la película de 1984. Douglas y Turner se conocieron en un almuerzo para hablar del personaje que ella interpretaría en la cinta, la escritora de novelas románticas Joan Wilder. El flechazo entre ambos fue inmediato.

“Kathleen era inteligente, divertida y sexy, con una voz profunda y sensual que se convirtió en su sello. Me gustó inmediatamente y nos sentimos atraídos el uno por el otro”, recordó el artista. En ese momento, Michael de 39 años se había separado de su esposa Diandra, y la presencia de Turner, de 29 años, le fue imposible de ignorar.

“Durante la producción, Kathleen y yo nos enamoramos perdidamente y comenzamos una relación”, escribió Douglas, quien aclaró que no se trató de un romance pasajero, pero sí secreto. El actor contó detalles de cómo solían esconderse para verse durante la filmación y que ni el director Robert Zemeckis ni su coprotagonista, Danny DeVito, sabían de la relación, situación que les permitió continuar con la mentira por largos años, incluso cuando volvieron a cruzarse en “La guerra de los Rose” y en “El método Kominsky”.

ROMANCE OCULTO Y TERCEROS EN DISCORDIA

A pesar de que las cosas venían bastante bien entre ambos, el affaire se vio interrumpido de forma intempestiva cuando la todavía esposa de Douglas viajó con su hijo Cameron a verlo en México, donde se encontraban filmando, situación que marcó el final del vínculo con Turner.

“Mientras Bob y Danny no tenían idea de mi relación con Kathleen, Diandra empezó a sospechar. Supongo que fue intuición de mujer. En algún momento, se quedó a solas con Kathleen y le dejó en claro que todavía estábamos casados. Su visión de los términos de nuestra separación era diferente de la mía. Eso hizo que Kathleen se detuviera. No quería interferir”, contó el actor en su libro, agregando que decidió volver con su ex por el bienestar de su hijo.

A pesar de haber intentado darle una chance a su matrimonio, Douglas y Diandra se divorciaron en 1995, y cinco años después, el actor se casó con Catherine Zeta-Jones, con quien tuvo dos hijos, y sigue casado actualmente.

CUARENTA AÑOS NO SON NADA

Tras el exitoso estreno de la ficción, la inevitable necesidad de una secuela se hizo evidente y si bien Turner primero se negó y entro en una batalla legal con la por entonces 20th Century Fox, logró volver a su personaje y limar asperezas con Douglas, con quien no había quedado en buenos términos tras su amarga ruptura.

En sus memorias, el intérprete repasó estos momentos y se alegró de poder reconectar con la actriz, quien hoy en día es una gran amiga. “Se sentía bien saber que habíamos vuelto a estar en buenos términos”, dijo, al respecto.

De hecho, la decisión de contar esta historia después de tantos años fue consultada con Turner, quien salió a decir lo suyo una vez que la noticia vio la luz y recorrió el mundo entero.

“¡Por el amor de Dios, qué alboroto por algo que pasó hace cuarenta años!”, declaró la actriz a la revista People. “Amo a Michael y tengo ganas de disfrutar el libro”, agregó, dejando en claro la buena relación que siguen teniendo.

EL OTRO RUMOR QUE PERSIGUIÓ A DOUGLAS POR DÉCADAS

Esta confesión amorosa que Michael Douglas hizo en su libro, no fue el único rumor que persiguió al actor. Por décadas, los reportes mediáticos lo señalaban por una particular adicción: el sexo.

Las versiones sobre esta adicción comenzaron a circular en 1992 cuando Douglas aún seguía casado con su primera esposa Diandra Luker y había estrenado el exitoso filme “Bajos Instintos”, que contenía una pesada carga sexual. En aquel momento y ante la repercusión de la película, un medio publicó que el actor era adicto a tener relaciones sexuales lo que lo obligó a sincerarse, asegurando que su deseo sexual era “tan incontrolable que afectaba su vida privada”.

Además, reconoció que el mito escaló tanto porque él mismo admitió en entrevistas que su vida era un caos, situación que terminó por minar su primer matrimonio.