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EL VIERNES

Miguel Cantilo vuelve a La Plata para presentar su obra de creación colectiva

Miguel Cantilo

Por Redacción

Miguel Cantilo volvió a Argentina para presentar “La Historia de Mushkil Gusha”, su nuevo disco/libro en el que se propuso reunir a artistas de diversas épocas, estilos y sensibilidades, y con el que volverá este viernes a La Plata.

Esta nueva obra partió de un interrogante: ¿qué sucede cuando diferentes personas logran armonizarse y generan algo que trasciende a cada individuo? Así, y tomando inspiración en “La Historia de Mushkil Gusha”, relato que propone encontrar sentido en aquello que a primera vista parece incompleto, extraño o desordenado, creó una obra colectiva.

“Cuando las diferencias se encuentran, la música puede convertirse en un acontecimiento”, asegura Cantilo.

Juan Carlos Baglietto, Kevin Johansen, Victoria Moréteau, Cora Tulliani, Kubero Díaz, Patricio Prado, Leonardo González, Sufián Cantilo, Anael Cantilo, Valentina Cooke, Clara Martin y, entre otros, Ricardo “Perro” Acosta comparten sus voces en el nuevo material de Cantilo que se abre también al universo visual.

Músico, cantante, autor y compositor, Miguel Cantilo es una figura fundamental y piedra fundacional del rock argentino. En 1969 formó junto a Jorge Durietz el histórico dúo Pedro y Pablo, con el que grabó Yo vivo en esta ciudad para CBS Columbia. Poco después, La Marcha de la bronca se convirtió en un himno generacional.

Con distintas formaciones y propuestas que van desde el dúo, el trío y hasta la banda completa, Miguel Cantilo presentará en vivo esta propuesta este viernes en Casa Metro, 4 entre 51 y 53.

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