Este jueves, entre varios estrenos, llega a los cines argentinos “Minotauro”, la película con la que el ruso Andrey Zvyagintsev volvió a filmar después de casi una década y sacudió el último Festival de Cannes. Distribuida por MACO y MUBI, que más adelante la sumará a su catálogo de streaming, desembarca con el Gran Premio del Jurado bajo el brazo (el segundo galardón en importancia, detrás de la Palma de Oro para “Fjord”, del rumano Cristian Mungiu), el premio mayor del Festival de Sydney y el rótulo de representante de Francia en la carrera por el Oscar a Mejor Película Internacional.

Ambientada en una ciudad de provincia de la Rusia de febrero de 2022, cuando el ejército se moviliza para la invasión a gran escala de Ucrania, la película sigue a Gleb (Dmitriy Mazurov), director ejecutivo de una gran empresa de transporte al que le exigen aportar un cupo de 150 trabajadores al esfuerzo bélico. Al mismo tiempo, Gleb empieza a investigar si su esposa, Galina (Iris Lebedeva), le es infiel. A medida que la trama avanza, el drama familiar se carga de un simbolismo cada vez más oscuro: el de los engaños y el salvajismo de la guerra de Vladimir Putin.

“Minotauro” era una de las películas más esperadas de la competencia y estuvo a la altura: su estreno mundial tuvo una de las recepciones más entusiastas del festival y la puso enseguida entre las candidatas a la Palma de Oro. “Era importante para mí hacer esta película dado el contexto ruso actual”, explicó el director al día siguiente, ante la prensa. “Era un pretexto perfecto para decir algunas cosas importantes”.

El punto de partida venía de lejos. Zvyagintsev empezó a trabajar hace años en una historia inspirada en “La mujer infiel” (1969), de Claude Chabrol, pero la invasión a Ucrania lo sorprendió en plena convalecencia y el proyecto cambió de rumbo. Como en sus películas anteriores, la geopolítica se coló en el drama de familia. “No hay nada más interesante que estudiar a una pareja”, sostuvo. “Cada miembro de una pareja tiene que tomar decisiones, decisiones que ponen en cuestión la relación en la familia. Una familia es como un campo de batalla”.

COMA INDUCIDO

La convalecencia no es un detalle menor. Sus dos películas anteriores, “Leviatán” (2014) y “Sin amor” (2017), fueron celebradas por la crítica y nominadas al Oscar, y antes ya había ganado el León de Oro de Venecia con su ópera prima, “El regreso” (2003). Pero durante la pandemia una enfermedad lo obligó a pasar 40 días en coma inducido. Ya en una clínica alemana, tuvo que volver a aprender a caminar y a sostener los cubiertos. Un año más tarde, en 2022 y todavía en silla de ruedas, se instaló con su familia en París. Por eso, volver a Cannes, donde se habían estrenado sus dos últimos films, tuvo sabor a revancha. “Es una de las cosas más grandes que me pasaron en estos últimos nueve años”, dijo. “Volver al Festival de Cannes después de una ausencia tan prolongada es un acontecimiento absolutamente incomparable”.

Mientras trabajaba en Rusia, sus películas esquivaban la declaración política explícita, aunque las críticas al gobierno de Putin no eran difíciles de leer. El Ministerio de Cultura, que había financiado en parte “Leviatán”, llegó a acusar a la película de “escupir abiertamente” sobre el gobierno. “Minotauro” es el primer largometraje que Zvyagintsev filma fuera de su país: lo rodó en Letonia. “Quizás perdí un vínculo cuando me fui de Rusia hace seis años, pero sé de lo que hablo”, aseguró. “Sé cómo piensa la gente, cómo reacciona, cómo hace las cosas. También sé mucho sobre la corrupción, que se desarrolló en el país”.

Aun así, en la conferencia de prensa evitó las declaraciones directas sobre Rusia y prefirió explicar de qué manera la política se filtra en su cine. “No quise sacarle demasiado provecho a la política porque eso desacreditaría lo que se escucha”, dijo. “Era mejor entregarse al silencio y apoyarse en los gestos”.

Ese silencio duró hasta la noche de la premiación, el 23 de mayo. Al recibir el Gran Premio, Zvyagintsev le habló directamente a Putin y le pidió que pusiera fin a la “carnicería” en Ucrania. En su país, el propio director no espera que “Minotauro” se estrene. Acá, en cambio, alcanza con sacar una entrada.