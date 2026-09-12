Mirtha continúa su recuperación: “Recibe visitas de amigos y familiares”

Mirtha Legrand continúa su evolución favorable en el Sanatorio Mater Dei, según informaron las autoridades médicas en un nuevo parte difundido este viernes.

En el comunicado, se precisó que la diva mantiene una “participación activa de su kinesiólogo” como parte de su proceso de recuperación. Asimismo, se detalló que “está muy atenta a sus actividades personales recibiendo visitas de amigos y familiares”, mostrando un buen estado de ánimo y manteniéndose acompañada por su entorno más cercano. “Agradece a todos las muestras de cariño”, señalaron.