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Mirtha, en casa ¿Cómo sigue su salud tras el alta?

La diva dejó el sanatorio Mater Dei después de permanecer varios días internada. Se espera su gran regreso la TV
“La Chiqui” deberá guardar reposo en su domicilio

Por Redacción

Mirtha Legrand recibió el alta médica luego de permanecer internada durante varios días en el sanatorio Mater Dei. La conductora había sido ingresada a raíz de un cuadro gripal y, tras la evolución favorable de su estado de salud, los médicos determinaron que podía continuar con la recuperación en su domicilio.

La noticia llevó tranquilidad a sus seguidores y al ambiente artístico, especialmente por la preocupación que había generado la internación de la histórica conductora. Según el parte médico firmado por Enrique Echagüe, Mirtha continuará recuperándose en su casa con el objetivo de retomar sus actividades habituales cuando se encuentre en condiciones.

Desde las redes sociales de la diva también expresaron agradecimiento al personal del Mater Dei por la atención recibida durante los días que permaneció en el centro de salud.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL REGRESO DE MIRTHA LEGRAND A LA TELEVISIÓN?

La salida del sanatorio abrió inmediatamente una pregunta entre los seguidores de la conductora: ¿cuándo volverá la diva a “La Noche de Mirtha”? En “Intrusos”, Adrián Pallares brindó detalles sobre los próximos pasos de “La Chiqui” y confirmó que, pese al alta médica, todavía deberá tomarse algunos días de descanso antes de regresar al estudio.

“Sabíamos que le iban a dar el alta en un momento que no estuvieran las cámaras en la puerta”, explicó el periodista al hablar sobre el operativo que permitió que Mirtha abandonara el sanatorio sin exposición mediática.

Pallares también fue preciso respecto de la próxima emisión del programa: Mirtha no estará al frente de la mesa de este fin de semana.

“Lo que podemos confirmar hoy es que no graba el programa el viernes; se va a quedar unos días en la casa recuperándose. Este viernes lo hará Juana Viale y veremos el viernes próximo”, señaló el conductor de América.

De esta manera, Juana Viale volverá a ocupar el lugar de su abuela en la próxima emisión, mientras la conductora continúa con su recuperación en su domicilio.

¿CÓMO SIGUE LA RECUPERACIÓN DE LA DIVA?

El alta médica representa una buena noticia después de los días de preocupación que generó su internación. La conductora se encuentra en buen estado y, de acuerdo con lo informado, atraviesa esta nueva etapa con buen ánimo.

Por el momento, el objetivo es que pueda descansar y recuperarse completamente antes de retomar su agenda laboral. La decisión de postergar su regreso responde así a la necesidad de priorizar su recuperación y evitar una vuelta apresurada a la televisión.

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