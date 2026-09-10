Mirtha: evoluciona favorablemente y continúa internada

De acuerdo con el informe firmado por el director médico del Sanatorio Mater Dei, Dr. Enrique Echagüe, la conductora presenta una evolución favorable y se recupera sin complicaciones

“La Sra. Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio. Continúa en una habitación común, en compañía de su familia”, precisó el comunicado.

Asimismo, desde la institución agradecieron el afecto recibido hacia la diva de los almuerzos: “Agradecemos a todos por el respeto y cariño que le transmiten”.

“De no mediar cambios, el día viernes emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”, concluyó el documento.