Mirtha evoluciona, recibió visitas y se espera que el alta sea pronto

Mirtha Legrand continúa con una evolución favorable de su cuadro respiratorio, aunque sigue internada, y este domingo recibió a familiares y amigos en el Sanatorio Mater Dei.

La Chiqui, de todos modos, está de muy buen ánimo, confiaron fuentes cercanas, mietnras se recupera y continúa además con sus costumbres sociales: la internación no le puso freno al té de los domingos.

El domingo no circuló un nuevo parte médico de la institución, pero se espera un pronto alta para la diva de los almuerzos. Las últimas noticias oficiales de la clínica indicaban que la conductora “continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo”.

“Está muy atenta a sus actividades personales recibiendo visitas de amigos y familiares” y “agradece a todos las muestras de cariño”, relataba el parte médico del Mater Dei publicado el viernes. Este lunes se esperan nuevas informaciones sobre el estado de Mirtha.