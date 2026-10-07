Mirtha fue dada de alta tras su neumopatía

Después de mucho hermetismo en torno a cuándo podría volver a su casa, Mirtha Legrand fue dada de alta tras varios días de internación en el sanatorio Otamendi a raíz de una neumopatía que la venía aquejando desde hacía varias semanas.

Una de las encargadas en brindar el anuncio fue Yanina Latorre, quien comenzó su programa contando la feliz noticia: “Todo es felicidad, le dieron el alta a Mirtha Legrand. Le mandamos un beso, que estés muy bien y que todo siga perfecto”, dijo la conductora de “SQP”.

“Pasó antes de lo que imaginé, pensé que le faltaban una o dos semanas más”, agregó Yanina con respecto a lo que pensaba sobre la situación de salud de “La Chiqui”, quien finalmente logró recuperarse.

En el programa hablaron sobre la salud de la diva de los almuerzos y cómo venía evolucionando. “Le habían sacado el antibiótico, se estaba sentado”, contó Pía Shaw.

Por eso, la cuestión de cuándo recibiría el alta era un tema que se había instalado mediáticamente y generaba preocupación. De hecho, muchos se preguntaban qué le estaba pasando a Legrand realmente ante la demora en su externación teniendo en cuenta que los últimos partes médicos eran sumamente favorables.

“Creo que esta vez va a hacer caso y va a estar más tranquila. La van a tener que lograr que se quede en la casa”, dijo Yanina en referencia a la actividad de Mirtha, que fue también un factor clave en el tema de su recuperación.

Uno de los temores que había manifestado su familia era que “La Chiqui” no se quedaba quieta y no dejaba de asistir a eventos, a pesar de la recomendación de sus médicos de que redujera su agenda.

De acuerdo al parte médico divulgado por el sanatorio “ahora continuará con la recuperación en su domicilio para volver a sus actividades”.