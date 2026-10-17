Mirtha habló y reveló cómo vivió los días más difíciles de su internación

Mirtha Legrand atraviesa una nueva etapa después de haber recibido el alta médica, tras permanecer casi tres semanas internada. En ese contexto, la conductora habló con Carlos Rottemberg, quien dio a conocer una frase que refleja cómo vivió el período de internación y la dificultad que representó para ella.

Según contó el empresario teatral, la diva fue directa al describir su experiencia en el centro de salud. “Esta vez la pasé mal”, le habría dicho durante la charla. La frase dejó en claro que, más allá de haber recibido el alta, los días que pasó internada fueron especialmente difíciles para la histórica figura de la televisión argentina.

Rottemberg, que mantiene un vínculo cercano con la conductora y fue su productor, compartió el comentario al referirse a la conversación que tuvieron luego de su salida del centro médico. Aunque no brindó mayores precisiones sobre el estado actual de Mirtha, sus palabras permitieron conocer cómo se sintió durante este episodio de salud.

Más allá de la sinceridad con la que Mirtha habló sobre su internación, el diálogo también tuvo lugar para el humor, una característica habitual de la relación entre ambos.

Rottemberg contó que, al comenzar la conversación, recurrió a una frase que suele utilizar cada vez que habla con la conductora: “Tenemos que pensar qué país le vamos a dejar a Mirtha Legrand”.

De acuerdo con el empresario, ese comentario provoca carcajadas en la diva.

La noticia de su alta médica marca un nuevo paso después de una internación prolongada. Mientras tanto, continúa la expectativa por su recuperación y la posibilidad de que regrese a su programa en El Trece.