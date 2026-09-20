Mirtha Legrand evoluciona favorablemente: los detalles de su salud y la visita de su familia

La nueva internación de Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei, por un cuadro de neumopatía, encendió la preocupación de una buena parte de la sociedad argentina. En ese marco, durante las últimas horas, la reina madre de la televisión argentina habría presentado algunas mejoras en su recuperación.

Según lo informado por Marcela Tauro, en su programa Infama, la diva de 99 años habría sido trasladada de terapia intensiva a una sala común como así también habría recibido la visita de sus familiares más cercanos.

Hasta el momento, el último parte médico oficial del Sanatorio Mater Dei indicaba que la conductora permanecía hospitalizada para recibir tratamiento y controles, y que la institución emitiría un nuevo comunicado el lunes si no se producían cambios.

Asimismo, se confirmó también que Nacho Viale visitó a su abuela bajo un estricto protocolo médico que incluía el uso de barbijo y una distancia considerada respecto a Mirtha.

“Ella quiere que la visiten”, explicaron en el programa que conduce Marcela Tauro. A su vez, revelaron también que Marcela Tinayre fue a visitar a su madre este sábado por la tarde y que su bisnieta Ámbar, la hija de Juana Viale, llegó alrededor de las 17.30 al Mater Dei, y se unió a su tío Nacho en la sala donde está alojada la Chiqui.