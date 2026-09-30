Mirtha Legrand hizo un insólito pedido en medio de su internación

En medio de su internación en el sanatorio Mater Dei, Mirtha Legrand continúa con su recuperación tras un cuadro de neumopatía. Tras un nuevo parte médico informado el lunes, en donde se aclaró que la diva “continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico”, ahora trascendió un inesperado pedido que “La Chiqui” solicitó al personal de la institución.

Según reveló el periodista Mario Massaccesi, Legrand habría solicitado tener la asistencia de una peluquera y una maquilladora en su habitación. El motivo sería que la diva está buscando mantener sus rutinas de cuidado personal y de imagen, algo en lo que dedica buena parte de su tiempo incluso cuando no tiene que hacer una aparición pública.

Pese al pedido de Mirtha, desde la institución le denegaron esta posibilidad, ya que la prioridad del equipo médico es el resguardo absoluto de la diva, evitando que pueda tener una recaída y que mantenga el reposo recomendado.

De hecho, otro de los trascendidos sería que los profesionales ordenaron limitarle el uso de su celular para que pueda descansar bien de noche y evitar noticias que puedan estresarla en su recuperación.

Mientras tanto, Mirtha permanece acompañada de su familia, quienes están al pendiente de sus necesidades, agradeciendo el apoyo de los seguidores de la diva de los almuerzos.