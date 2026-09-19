Mirtha Legrand internada: cómo pasó la noche y las próximas horas de su salud

Mirtha Legrand pasó una noche tranquila y continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, donde permanece bajo observación luego de haber sufrido una recaída en su cuadro respiratorio. La conductora, de 99 años, había recibido el alta del mismo centro de salud apenas cinco días antes.

Según trascendió, durante la jornada recibió la visita de integrantes de su círculo íntimo, entre ellos su hija, Marcela Tinayre, y su nieta, Juana Viale. Su estado general es estable y permanece en una habitación individual, donde continúa con controles y atención médica.

Legrand ingresó nuevamente al sanatorio el viernes por la tarde. De acuerdo con el parte médico firmado por el director del Mater Dei, Enrique Echagüe, la conductora presentó un cuadro compatible con una neumopatía y quedó internada para realizarse estudios, recibir tratamiento y continuar con los controles correspondientes.

La familia de la conductora agradeció las muestras de preocupación y pidió respeto por su salud. En principio, si no surgen inconvenientes, el próximo parte médico oficial sería difundido el lunes 21 de septiembre.

La nueva internación se produjo pocos días después de que Legrand permaneciera internada entre el 7 y el 13 de septiembre por un cuadro respiratorio. Tras recibir el alta, había regresado a su domicilio para continuar allí con la recuperación.