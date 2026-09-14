Mirtha Legrand recibió el alta y continuará su recuperación en su casa

La conductora, de 99 años, había sido internada el 7 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio que derivó en una bronquitis. Cumplió el tratamiento indicado y continuará en reposo junto a familiares y amigos.

Mirtha Legrand recibió este domingo el alta médica luego de permanecer una semana internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio. La información fue confirmada a través de un parte firmado por el director médico de la institución, Enrique Echagüe.

Según el comunicado, la conductora continuará su recuperación en su casa, con el objetivo de retomar sus actividades habituales “lo antes posible”. La familia también agradeció las muestras de cariño y respeto recibidas durante los últimos días.

Legrand había ingresado al centro médico el 7 de septiembre a raíz de un cuadro respiratorio bronquial que derivó en una bronquitis. Durante la internación permaneció en una habitación común y, de acuerdo con los informes difundidos, presentó una evolución favorable.

Como parte de los estudios realizados durante su estadía, los médicos le practicaron una tomografía computada. El estudio describió signos de reagudización de una patología inflamatoria infecciosa crónica de la vía aérea, además de una hernia hiatal con repercusión ventilatoria.

La tomografía también detectó un nódulo pulmonar de 14 milímetros en el lóbulo superior derecho, previamente descripto y compatible con un hamartoma. El informe indicó que no había cambios significativos respecto del estudio realizado en abril.

Durante los últimos días, Juana Viale había llevado tranquilidad sobre el estado de salud de su abuela. Al frente de La Noche de Mirtha, contó que la conductora permanecía internada para completar su recuperación y aseguró que se encontraba “bárbara”.

La conductora ahora continuará el tratamiento y el reposo en su domicilio, acompañada por su entorno cercano, mientras espera volver a sus actividades.