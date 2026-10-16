Mirtha Legrand rompió el silencio después de estar internada por 18 días: “La pase mal”

La salud de Mirtha Legrand volvió a generar preocupación tras confirmarse que la reina madre de la televisión argentina atravesó una internación de 18 días en el Sanatorio Mater Dei. Una vez dada de alta y en pleno proceso de recuperación en su domicilio, trascendió la sincera confesión que le hizo a su amigo y histórico productor teatral, Carlos Rottemberg.

“Esta vez la pasé mal”, fue la frase contundente que la Chiqui le transmitió al empresario en una charla íntima tras abandonar el centro médico donde permaneció bajo estricta observación profesional durante casi tres semanas.

Si bien desde su entorno mantuvieron la prudencia habitual respecto a los partes médicos, la extensión del periodo de internación encendió las alarmas entre sus seguidores y figuras del medio. Rottemberg contó también que, al iniciar la charla, la saludó con una frase que suele repetirle desde hace varias décadas: “Tenemos que pensar qué país le vamos a dejar a Mirtha Legrand”.

La diva, que a sus 99 años mantiene una vigencia inédita en la televisión, reconoció en la intimidad el desgaste físico y el impacto emocional que significó este nuevo bache en su salud, marcando una diferencia sustancial respecto a hospitalizaciones anteriores.

A pesar del mal momento, la conductora ya se encuentra en su departamento de Avenida del Libertador realizando el reposo indicado por los profesionales, rodeada de su círculo más cercano y con la mirada puesta en su pronta evolución a pocos meses de cumplir 100 años.