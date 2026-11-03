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Mirtha Legrand sería reemplazada por una reconocida figura: fuertes cambios en El Trece que define su 2027 

Por Redacción

Más cuidada que nunca. Mientras Mirtha Legrand continúa su recuperación y comparte momentos con su entorno íntimo, El Trece avanza en la definición de su grilla y evalúa cambios de cara al próximo año.

Así, la ausencia prolongada de la conductora en la pantalla chica habría acelerado estas decisiones estratégicas dentro del canal.

Concretamente, el periodista Adrián Pallares reveló el presunto plan del canal del sol. "La idea es que la noche de El Trece los sábados siga con una versión bastante similar a la que estamos viendo ahora, pero sin Mirtha Legrand", lanzó el periodista de América TV. Durante todos estos meses, la nieta de la Chiqui, Juana Viale, estuvo ocupando ese espacio televisivo.

Con el objetivo de que la célebre presentadora descanse por completo, las autoridades de la señal pensaron en un reemplazo fuerte. "El año que viene, las noches del sábado serían conducidas, en un formato similar a este, por Moria Casán", reveló el comunicador.

Allí, la mencionada propuesta entraría en vigencia a partir del mes de marzo.

El proyecto de la nueva conductora mantendría el estilo tradicional de los encuentros gastronómicos. "Se haría cargo de estas cenas o de algo similar. Moria le gusta mucho al canal", señalaron desde la pantalla chica. 

Por último, todos los rumores apuntan a que Adrián Suar la quiere a Moria para hacer radio y televisión, mientras se evalúa la posibilidad, aunque lejana, de que Mirtha Legrand llevaría adelante una emisión especial de manera mensual.     

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