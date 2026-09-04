Mirtha Legrand suspendió la grabación de su programa: qué le pasó

A sus 99 años, Mirtha Legrand continúa más vigente que nunca con su tradicional programa. Sin embargo, en las últimas horas, se confirmó que no podría grabar la “Mesaza” que se emitirá este sábado por un cuadro gripal que le impide salir de su domicilio.

Tal como marca la tradición, Juana es quien hace primero su programa y luego es el turno de la Chiqui. Sin embargo, esta vez, la actriz deberá hacer frente a ambos envíos, ya que su abuela permanecerá en su casa guardando reposo.

En ese marco, Marcela Tinayre salió a explicar con detalles las razones por las que Mirtha no grabará su tradicional programa. Si bien aclaró que se encuentra en perfecto estado, la gripe que la aqueja la obliga a quedarse en su casa.

De esta forma, Juana Viale quedará a cargo de la Mesaza de los sábados por la noche. Mañana estarán sentadas Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara en su litigioso divorcio con Mauro Icardi, y Elba Marcovecchio, representante legal del futbolista, quienes sostuvieron posiciones públicamente encontradas en las últimas semanas por el caso.

Cabe recordar que Mirtha ya se había ausentado este año del ciclo por enfermedad. En mayo permaneció tres semanas fuera de pantalla por una bronquitis que le impidió hablar con normalidad. El cuadro se complicó tras una salida al teatro, donde la exposición al aire acondicionado intensificó los síntomas, y requirió tratamiento con antibióticos y reposo domiciliario bajo indicación médica.

La gripe de la Chiqui llega a cinco meses de su cumpleaños N.º 100. Para la ocasión se espera un histórico homenaje que está siendo organizado tanto por su entorno familiar como por Canal 13.