Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
HAY FOTO

Mirtha salió y se mostró en público por primera vez después de la internación

Mirtha en el auto, al llegar al cumple de su hija Marcela

Por Redacción

Mirtha Legrand volvió a mostrarse en público este sábado, en su primera salida desde que recibió el alta médica. La ocasión fue familiar: el cumpleaños de su hija, Marcela Tinayre, celebrado en su casa de Barrio Parque. La conductora llegó en auto junto a su chofer, sonriente y con una blusa estampada en tonos rosas, uno de sus colores favoritos.

La reaparición se dio pocas semanas después de su paso por el Sanatorio Mater Dei, donde estuvo internada 18 días por una neumonía bacteriana. El 6 de octubre volvió a su casa para continuar allí la recuperación, y para el Día de la Madre ya había compartido una foto en familia.

El festejo de Tinayre tuvo ambientación de Halloween, con mesas repartidas entre el interior de la casa y el jardín. Entre los invitados estuvieron sus nietos Juana y Nacho Viale, Ignacio Viale del Carril, Teté Coustarot y Amalia Idoyaga Molina, entre otras figuras del círculo íntimo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?