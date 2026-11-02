Mirtha salió y se mostró en público por primera vez después de la internación

Mirtha Legrand volvió a mostrarse en público este sábado, en su primera salida desde que recibió el alta médica. La ocasión fue familiar: el cumpleaños de su hija, Marcela Tinayre, celebrado en su casa de Barrio Parque. La conductora llegó en auto junto a su chofer, sonriente y con una blusa estampada en tonos rosas, uno de sus colores favoritos.

La reaparición se dio pocas semanas después de su paso por el Sanatorio Mater Dei, donde estuvo internada 18 días por una neumonía bacteriana. El 6 de octubre volvió a su casa para continuar allí la recuperación, y para el Día de la Madre ya había compartido una foto en familia.

El festejo de Tinayre tuvo ambientación de Halloween, con mesas repartidas entre el interior de la casa y el jardín. Entre los invitados estuvieron sus nietos Juana y Nacho Viale, Ignacio Viale del Carril, Teté Coustarot y Amalia Idoyaga Molina, entre otras figuras del círculo íntimo.