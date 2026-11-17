Llorando, visiblemente conmovida, la bailarina Melody Luz le hizo un pedido a sus seguidres de Instagram. A través de un video, les pidió por favor que dejen de mandarle las publicaciones polémicas de su pareja, Alex Caniggia, con las que ella no está de acuerdo y que, a la vista, se han convertido en un problema de pareja.

“No entiendo por qué cumple ese rol tan misógino y violento que no es él en su vida real”, sostuvo, entre lágrimas.

Dejando en claro el conflicto interno, aseguró: “Lo que él no entiende es que yo también soy una figura pública, que soy artista, que intento armar mi camino y que la gente me tira odio a mí y yo me tengo que comer todo eso gratuitamente cuando yo no opino lo mismo que él, ni digo lo mismo que él”.

“Yo tengo conversaciones con él, pero no me escucha. Y yo estoy cansada”, aseguró, y dijo que no es su madre para criarlo.