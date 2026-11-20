La Organización Miss Universo reveló oficialmente la nueva corona que estrenará la ganadora de la edición 2026 en Puerto Rico.

Así, la mencionada pieza de alta joyería, bautizada como El Resplandor del Legado Eterno, fue creada para conmemorar el 75.º aniversario del certamen y reemplazará a La Luz del Infinito, joya utilizada durante el reinado de Fátima Bosch.

Elaborada en oro blanco de 18 quilates, la estructura cuenta con 3.150 diamantes de talla brillante cuidadosamente engastados.

Según detalló el CEO de la entidad, Ronald Day, el diseño busca rendir tributo a la trayectoria histórica del concurso y destacar el impacto global de las mujeres que llevaron el título a lo largo de siete décadas.

Por otra parte, el encargado de dar forma a esta pieza fue el reconocido orfebre venezolano George Wittels, quien trabajó en estrecha colaboración con la casa privada de alta joyería parisina Maison d'OR. De este modo, Wittels se consolidó como el primer diseñador latinoamericano en crear la corona oficial para la franquicia internacional en una edición aniversario.

En el plano simbólico, la composición sobresale por integrar tres diamantes principales que representan el pasado, el presente y el futuro de las participantes.

Sus líneas ascendentes evocan la evolución femenina y la proyección de las nuevas generaciones de candidatas que compiten en la denominada edición diamante en suelo puertorriqueño.

La nueva corona será entregada por primera vez el martes 24 de noviembre durante la gala de coronación en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Previamente, las 116 delegadas afrontarán la competencia de Trajes Típicos el sábado 21 y la instancia preliminar el domingo 22, definiendo a las finalistas.

Por último, si bien aún, la organización no reveló en cuánto está valuada esta nueva pieza de joyería fina, se rumorea que su valor podría rondar los 5 millones de dólares, teniendo en cuenta que la corona que porta la ganadora de 2025 está valoradas en 5 millones aproximadamente, creada por la casa de alta joyería filipina Jewelmer.