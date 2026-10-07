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Mix de tristeza y felicidad: así vivió Antonela Roccuzzo la despedida del Capitán

Por Redacción

Antonela Roccuzzo transitó un día muy especial acompañando a Lionel Messi en su último partido con la Selección Argentina.

Así, al igual que en cada uno de los encuentros, estuvo presente junto a sus hijos, su suegra, Celia, y su familia. La despedida la sintió como todos los argentinos, con una mezcla de sentimientos.

Como siempre, desde que ingresó al Estadio Monumental, Antonela saludó con calidez a cada persona que se le acercaba, se sacó fotos con los fanáticos que estaban cerca y disfrutó de los shows de la previa.

Desde el palco, Antonela pudo ver a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, entrando al campo del juego junto a su papá.

Un momento más que emocionante y significativo en esta despedida de Lionel Messi.

Durante el partido, Antonela vivió, sintió, se divirtió y gritó a la par de todos. Especialmente después del gol de penal que convirtió Lionel Messi. Roccuzzo se abrazó con su familia para celebrarlo y cantó "Olé Messi" al ritmo de todo el estadio.

En el cierre, después del triunfo de 3 a 0 de Argentina frente a Benín. Lionel Messi tuvo un homenaje con drones y un momento musical con La Sole que conmovió todos.

Después, Leo tuvo un discurso muy especial, donde hizo referencia a su carrera, a sus compañeros y al futuro. Antonela Roccuzzo estaba firme ahí junto a sus tres hijos, totalmente emocionados.

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