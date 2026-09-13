Momo Benavides se suma al Congreso Federal de Juventudes en La Plata

La Plata se prepara para recibir al reconocido streamer Momo Benavides, quien formará parte de la tercera edición del Congreso Federal e Internacional de Juventudes que se desarrollará los días 14 y 15 de septiembre en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha.

Se trata de una oportunidad importante para la ciudad, ya que hace tiempo que el creador de contenido no visita La Plata. En esta ocasión, ofrecerá una charla abierta sobre streaming, comunidades y juventudes este lunes a las 19 horas, en la que compartirá su experiencia en el mundo digital y su vínculo con las nuevas generaciones.

El evento, organizado por la gestión del intendente Julio Alak en articulación con el Gobierno de Córdoba, reunirá a referentes nacionales e internacionales, estudiantes y organizaciones para construir una agenda común.

Por primera vez, La Plata será sede del Congreso, que reunirá a directores y responsables de áreas de juventud de diferentes provincias, referentes internacionales, estudiantes de escuelas platenses, instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

El encuentro, organizado por la Dirección de Juventudes de la Secretaría de Gobierno en articulación con el Gobierno de Córdoba, contará además con la participación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP) y la Municipalidad de Córdoba.

Durante las dos jornadas se llevarán adelante conversatorios, paneles de exposición de políticas públicas, mesas de intercambio y debate y espacios interactivos destinados a abordar los principales desafíos que atraviesan las juventudes.

Entre los ejes temáticos se encuentran la participación democrática, la salud mental, el trabajo y el emprendedurismo, las redes sociales y los entornos digitales, el género y la diversidad, el ambiente, la discapacidad y los derechos humanos.

De esta forma, el congreso buscará promover el intercambio de experiencias y perspectivas entre jóvenes, especialistas, funcionarios y organizaciones, favorecer la construcción de consensos y generar propuestas colectivas con impacto local, nacional e internacional.