Mon Laferte sufrió un violento episodio durante su recital: el video

Mon Laferte vivió un momento de tensión durante uno de sus conciertos en Estados Unidos, cuando un objeto lanzado desde el público la golpeó directamente en la cara. El episodio ocurrió el jueves por la noche, mientras la cantante chilena se presentaba en el Pearl Concert Theater del Palms Casino Resort, en Las Vegas, como parte de su gira “Femme Fatale Tour”.

La situación se dio cuando la cantante estaba interpretando uno de sus éxitos, “Amárrame”. En ese momento, una mujer que se encontraba entre los espectadores de las primeras filas arrojó su teléfono celular hacia el escenario. El dispositivo impactó en la cara de la artista, cerca de su ojo izquierdo, y provocó una inmediata reacción.

En las imágenes que comenzaron a circular en las redes sociales se observa cómo Mon Laferte se lleva una mano al rostro y se retira momentáneamente de escena. Su equipo intervino para asistirla y el recital quedó interrumpido durante algunos minutos.

La reacción del público tras el golpe a Mon Laferte

El incidente generó indignación entre quienes asistían al concierto y varios espectadores comenzaron a abuchear a la mujer y reclamaron que fuera retirada del lugar. Los gritos de desaprobación se escucharon en el teatro, mientras el personal de seguridad se acercaba para escoltarla hacia la salida.

Después de recibir asistencia, Mon Laferte volvió al escenario y continuó con su presentación. De esta manera, el show no fue suspendido y la cantante pudo completar el espectáculo previsto en Las Vegas.

Hasta el momento, la artista no realizó declaraciones públicas sobre lo ocurrido. Tampoco trascendieron detalles acerca de la gravedad de la lesión que pudo haberle provocado el impacto ni se confirmó si habrá alguna acción contra la espectadora involucrada.

