Las relaciones de pareja, la rutina y las distintas maneras de entender el amor se cruzan en “Camas cruzadas”, la comedia que protagoniza Mónica Farro y que mañana llegará a las 21 al teatro La Nonna, 3 esquina 47, con una propuesta que combina enredos, situaciones inesperadas y humor.

La actriz le da vida a Érika, un personaje complejo que desafía sus propias convicciones y la lleva a explorar una mirada muy diferente a la que sostiene en su vida personal.

La obra, escrita por Mariela Compagnucci y dirigida por Cristhian Quiroga, y protagonizada por Paula Volpe, Maxi Frutos, Martín Coggi y Walter “Alfa” Santiago, cuenta la historia de Marta y Luis, un matrimonio que lleva una vida tranquila, hasta que la llegada de Érika y Jeremías, una pareja con una mentalidad mucho más libre, altera la convivencia en el edificio.

A partir de ese encuentro, comienzan a sucederse los malentendidos y las situaciones disparatadas, con la intervención de un encargado demasiado entrometido que termina alimentando el caos.

En diálogo con EL DIA, Farro contó que desde el primer momento encontró atractivo el personaje que le tocó interpretar. “Cuando me dieron el personaje me pareció copado, divertido, jovial”, recordó. Sin embargo, detrás de esa primera impresión también apareció un desafío actoral: construir a una mujer que piensa, siente y se relaciona de una manera completamente opuesta a la suya.

“Está muy en desacuerdo con lo que es mi vida personal y con lo que es Mónica, pero bueno, Erika piensa de esa forma y eso es lo bueno, el desafío de decir cosas o actuar de una forma que no es como uno”, explicó la intérprete.

La temática de las parejas abiertas y el universo swinger aparece como el punto de partida de la historia, aunque Farro insistió en que el espectáculo no busca bajar línea ni plantear un modelo de relación. “Esto es comedia, es humor, es para toda la familia también, para que la gente se pueda reír”, remarcó, y aclaró que no se trata de incentivar una determinada manera de vivir la sexualidad, sino de abordar una temática actual desde el entretenimiento.

A su vez, destacó que la obra permite mostrar distintas dinámicas amorosas y ponerlas en contraste con los vínculos tradicionales. En ese sentido, Érika es una mujer seductora, desinhibida y con una personalidad que, según la actriz, tiene matices que la vuelven particularmente divertida de interpretar.

Una comedia que juega con los vínculos y los prejuicios

Lejos de buscar una explicación sobre las relaciones no convencionales, “Camas cruzadas” propone que el público se divierta a partir de los contrastes entre sus personajes. Por un lado, aparece un matrimonio que lleva años junto, atravesado por cierta monotonía; por el otro, una pareja que disfruta de la libertad, los viajes y una vida sin demasiadas etiquetas.

Para Farro, esa convivencia de universos es uno de los puntos más atractivos de la obra. La historia también permite observar cómo las personas se relacionan con los demás, qué cosas despiertan curiosidad y hasta dónde pueden animarse a salir de su zona de confort. “Es una comedia linda”, sostuvo la actriz, que destacó el buen clima de trabajo y lo divertido que le resulta el libreto.

Además, la artista valoró la posibilidad de adaptar algunas frases para que el diálogo resulte más natural en escena, sin perder el hilo de la historia. “Érika es muy tonta y también es muy seductora; a su vez, tiene como dos personajes”, describió sobre la construcción de su rol.

Después de casi tres meses de funciones en la calle Corrientes, la obra comenzó a trasladarse a otras ciudades. Para Farro, salir de gira es una experiencia que disfruta especialmente porque permite acercar el teatro a quienes no siempre tienen la posibilidad de viajar a Buenos Aires para ver una propuesta de la cartelera porteña.

“Lo lindo para el artista es que la gente nos acompañe y ya que estamos ahí, la gente vaya a vernos, ¿no? Y disfrute también”, expresó.

esperar lo inesperado

La presentación en la Ciudad tendrá, además, una particularidad: la incorporación de Walter “Alfa” Santiago, quien se sumará al elenco en reemplazo de Jorge “Carna” Crivelli durante este fin de semana. Su llegada implica un nuevo desafío para el grupo, ya que se trata de una incorporación reciente.

Farro anticipó que el público podrá encontrarse con una función en la que también habrá espacio para lo inesperado. “Nosotros también nos divertimos con las adversidades que nos pasan en el escenario y eso es divertido porque cuando nosotros nos contamos y la pasamos bien arriba del escenario, el público también se divierte”, aseguró.

Con esa premisa, “Camas cruzadas” desembarcará mañana en Teatro La Nonna, con la expectativa de generar risas, complicidad y una conexión directa con los espectadores. Para Mónica Farro, esa respuesta inmediata es precisamente uno de los grandes encantos del teatro: escuchar las risas, sentir los aplausos y comprobar, función a función, cómo el público disfruta de lo que sucede sobre el escenario.

Las entradas se encuentran a la venta en la boletería de la sala.

“Érika es muy tonta pero también, muy seductora: tiene dos personalidades”, adelanta Farro