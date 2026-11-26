La tensión entre Moria Casán y María Fernanda Callejón parece no encontrar techo. Ayer, apenas un día después del explosivo cruce en el que la actriz mandó a callar a la conductora de “La mañana con Moria”, las dos volvieron a protagonizar un incómodo intercambio al aire, esta vez motivado por una entrevista que la panelista le concedió a Yanina Latorre, su hasta entonces enemiga, y a quien había apodado “yararanina”.

El clima en el ciclo de eltrece venía enrarecido desde el enfrentamiento anterior, cuando Casán le sugirió a Callejón que fuera al psicólogo. La recomendación no cayó nada bien en la actriz, que terminó mandando a callar a la anfitriona, quien la frenó en seco. Horas después de aquel episodio, María Fernanda anunció que el próximo año no continuará formando parte del programa.

Pero lejos de poner paños fríos a la situación, la panelista le dio una entrevista a Latorre y se mostró afectuosa con Ángel de Brito, dos figuras con las que había mantenido fuertes diferencias. Y Moria no se lo dejó pasar.

“Los rangos existen y hay que respetarlos. Usaste este programa todo el año para ir contra Ángel de Brito y Yanina Latorre”, le reprochó la conductora, antes de lanzar una de sus características estocadas: “Ahora decís que a él lo querés y a ella le hablaste con una solemnidad que decirte felpudo es poco”.

Callejón intentó descomprimir la situación apelando al humor. “Fue parte de la terapia de soltar que me recomendás vos”, respondió, aunque enseguida redobló la apuesta al asegurar que mucha gente le aconsejaba abandonar el ciclo porque Casán la maltrataba al aire.

La acusación encendió todavía más los ánimos. “No sé cómo aguantaste tanto si sentís que te maltraté. La paciencia que te tuve, mi amor… Una paciencia te hemos tenido que Job, de la Biblia, se aburriría”, disparó Moria, quien reivindicó el espacio que el programa le había concedido a la actriz durante su conflicto con su expareja, Ricky Diotto.

“No seas resentida, Fernanda”, insistió la conductora, mientras su panelista intentaba intervenir para agradecer el trato recibido durante estos meses.

Sin embargo, la One no estaba dispuesta a dar por terminado el asunto sin antes cuestionar la actitud de Callejón frente a sus colegas. “Acá no quiero obsecuentes… y la obsecuencia que tuviste con Ángel el otro día no la pude creer”, sostuvo.

Especialmente molesta por el acercamiento a Latorre, Casán le recordó los calificativos que había utilizado para referirse a ella durante el año. “No pude creer ayer que estuvieras como ‘Hola, Yanina’, cuando le has dicho de bicha, Yararanina, de todo acá”, sentenció.

El momento más incómodo llegó cuando Moria puso directamente en duda la sinceridad de su compañera: “¿Mentiste todo el tiempo acá o mentiste todo el tiempo allá?”.